Dükkana tuvalet penceresinden giren hırsız pes dedirtti...Hırsızlık anları kamerada

Olay, geçtiğimiz Pazartesi gece saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’ndeki bir börek dükkanında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, kapalı olan börek dükkanına girmek istedi. Park halindeki bir motosikletin üstüne çıktıktan sonra oldukça küçük olan pencereden geçtikten sonra içeri girdi. Bir süre içeride dolaştıktan sonra kasadan yaklaşık bin lira ve malzeme çalan hırsız, sandalyenin üstüne çıkarak geldiği pencereden geri çıkıp kayıplara karıştı. Ertesi gün dükkan sahibi Erdoğan Eskinoba, kasadaki paranın olmadığını fark edince güvenlik kamerası kaydını izledi. Olayı fark ettiğinde büyük bir şok yaşayan esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan hırsızlık anı ise dükkanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

“Nasıl küçük pencereden girmiş diye çok şaşırdık”

Konu ile ilgili konuşan esnaf Erdoğan Eskinoba, “Olay geçtiğimiz Pazartesi oldu. Şahıs tuvaletten, bir karışlık yerden içeri girmiş. Burada bizim kasada bin lira kadar paramız vardı. Onu almış. Enteresan olan şey ise bir karışlık yerden girmiş. Gece 1 civarında dışarıda park halindeki motorun üstüne çıkmış. Tuvalet penceresinden içeri girmiş. Bizde de polise söyledik. Geldiler ve çalışma yaptılar. Genç, yaklaşık 15-16 yaşlarında bir çocuk nasıl küçük pencereden girmiş diye çok şaşırdık” dedi.

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