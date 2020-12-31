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Yerel Dükkana dalan araç alev topuna döndü
Yerel

Dükkana dalan araç alev topuna döndü

Bahçelievler’de kontrolünü kaybederek dükkana giren otomobil yanmaya başladı. Araçtan sıçrayan alevler 5 katlı binanın etrafını sardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 07:25:00 -
Dükkana dalan araç alev topuna döndü

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Hüdavendigar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kontrolden çıkan 06 SGR 18 plakalı otomobil, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın altındaki dükkana girdi. Çarpmanın etkisiyle, dükkanın önünde bulunan elektrikli dolaplar alev aldı. Alevlerin otomobile sıçraması sonucu araçta patlama meydana geldi. Alev topuna dönen otomobilde bulunan 4 kişinin araçtan inerek kaçtıkları öğrenildi. O esnada dükkan içerisinde bulunan çalışanın ise kendisini can havliyle dışarıya attığı bildirildi.

Yanan otomobilden sıçrayan alevler 5 katlı binanın etrafını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Binada bulunan bazı daireler ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Park halinde bulunan araçlar zarar gördü

Meydana gelen yangında, patlamanın etkisiyle dükkan önüne park etmiş bazı araçlar zarar gördü. Zarar gören araçlar çekiciyle götürüldü.

Olayı gördüğünü söyleyen ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, “Dükkan sahibini 15 yıldır tanıyoruz. Araç hızlı bir şekilde geliyor. Virajı mı alamıyor tam emin değiliz, biz de sesi duyduk. Hızlıca dükkanın kapısından içeriye giriyor. Girdikten sonra tüp veya dolap patlıyor. Patlama sonrası araba da alev almaya başlıyor. Daha sonrasında o da patlıyor. Arabanın içinden 4 kişi inip kaçıyor. Duyduğumuza göre 3’ü yakalanmış. Maddi hasar var ama can kaybı falan yok” dedi.

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