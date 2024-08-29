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Yerel Düğünün ortasında damadı öldüresiye dövdüler!
Yerel

Düğünün ortasında damadı öldüresiye dövdüler!

Yeniakit Publisher
2024-08-29 13:20:09 - 2024-08-29 13:20:09

Gaziantep'te bir damat, kına gecesinde halaya davet ettiği kuzeni ve beraberindeki şahıslar tarafından öldüresiye darp edilerek ağır yaralandı. O anlar ise düğün salonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 26 Ağustos'ta Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Yamaçtepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki damat Yemlihan Kızıltoprak, kına gecesi eğlencesinde halaya davet ettiği kuzeni Mehmet O. ile kısa süreli tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrası düğünden gönderilen Mehmet O., durumu kardeşlerine bildirerek düğüne gelmelerini istedi. Bunun üzerine çekicilerle düğün alanına gelen bir grup şahıs, pistte oynayan damat Yemlihan Kızıltoprak'ı ellerindeki demir levye ve sopalarla acımasızca darp etmeye başladı. Kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbeler alan damat ağır şekilde yaralandı.

Ağır yaralanan damat hastaneye kaldırıldı

amat, en mutlu gününde dehşeti yaşadıİhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan damat Yemlihan Kızıltoprak'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan damadın başına aldığı darbeler sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Olay anı kamerada

Damadın ağır yaralandığı saldırı anları ise düğün salonundaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çekici araçlar düğün salonunu basan grubun, ellerinde sopa ve demir levyelerle halay çeken insanların arasına dalarak damada saldırma anları yer aldı. Görüntülerde, daha sonrasında ise damadın yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı ve levyeli şahısların kovalamaya devam ettiği görüldü. Damat ve ailesi, saldırganlardan şikayetçi olurken davetliler ise büyük bir korku ve panik yaşadı.

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