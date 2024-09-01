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Yerel Düğünü savaş alanına çevirdiler
Yerel

Düğünü savaş alanına çevirdiler

Yeniakit Publisher
2024-09-01 20:42:00 - 2024-09-01 21:00:18

Konya'da bir grup katıldıkları düğünü adeta savaş alanına çevirdi.

Konya’da katıldıkları düğünde havaya av tüfeği ve tabancalarla ateş eden şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Bozkır ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde bir düğünde oynayan kişilerin yanına giden tüfek ve tabancalı kişiler çevredeki vatandaşları umursamadan havaya sırayla defalarca ateş etti. Şahıslardan biri tabanca ile ateş etmeyi bıraktıktan sonra diğer şahıslar ateş etmeye devam etti. Magandaların havaya ateş etmesi nedeniyle bazı kişilerin korktukları da dikkat çekti. Düğünde yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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