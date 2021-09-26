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Yerel Düğünü kana buladılar
Yerel

Düğünü kana buladılar

Gaziantep’te bir düğünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 01:29:00 -
Düğünü kana buladılar

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kimliği belerilemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunun isabet ettiği F.H. ağır yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. F.H’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olaya karıştığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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