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Düğünlerinde takı istemediler yetimleri davet ettiler

Genellikle şaşaalı düğünleri ile bilinen Şanlıurfa’da bu defa örnek bir hadise yaşandı. Dünyaevine giren Muhammed ve Fatma Çakmak çifti, düğünlerine gelecek davetlilerden takı yerine birer yetimle gelmelerini istedi. İHH’nın da yardımı ile 100 yetimle davete gelen konuklar çifti mutlu etti. Düğüne katılanların hediyeleri yetimlerin yüzünü güldürdü.

02 Ekim 2019 Çarşamba 09:42
Düğünlerinde takı istemediler yetimleri davet ettiler

Kilolarca altın takılıp, paraların havaya saçılmasıyla sık sık gündeme gelen Şanlıurfa düğünleri bu sefer örnek bir uygulamayla dikkati çekti. Muhammed ve Fatma Çakmak çifti aileleriyle beraber aldıkları karar doğrultusunda, görkemli bir düğün merasimi yerine mutlu günlerinde yetimlerle kaynaşmayı ve hayır duası almayı tercih etti. Davetlilerden takı takmak yerine yanlarında birer yetim çocukla törene gelmelerini talep eden çiftin bu özel çağrısına yakınları da duyarsız kalmadı. Davetliler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesinin de katkılarıyla düğüne yaklaşık 100 yetimle katıldı. Düğünün sonunda hem genç çiftler muradına erdi hem de yetimler yüzü gülerek evlerine döndü.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 09:42
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