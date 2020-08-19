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Gündem Düğünlerimiz taziyeye dönmesin
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Düğünlerimiz taziyeye dönmesin

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, bölgedeki gelenek ve göreneklerde virüs tedbirlerinin ihlal edilmesi nedeniyle hasta sayısının zaman zaman arttığı ve kayıpların yaşandığını belirterek, “Tedbirlere uymadığımız zaman düğünlerimiz acıya, taziyeye dönüşür” uyarısını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:16:00 -
Düğünlerimiz taziyeye dönmesin

Haziran ayında ilan edilen ‘yeni normalleşme’ sürecinin bölgede kimileri tarafından tamamen normalleşme olarak algılandığını aktaran Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, ancak vatandaşlarda pandemi kültürünün oluşmasının şart olduğunu söyledi. Salgın boyunca ziyaretlerin ertelenmesini, bunun yerine telefon veya uzaktan iletişim yollarının  kullanılması gerektiğini belirten Akdağ, vatandaşların her şartta ve her ortamda 3 altın kural olan maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmesi uyarısında bulundu.

Sonucu hazin olur

Akdağ, şunları söyledi: "Mesela düğünler, mutluluk verici, güzel bir kültürdür. Ancak düğünle beraber insanların ölümüne yol açabilecek bir takım gelenek ve görenekleri oluşturuyorsak bunun hazin bir sonucu olur. Mutlaka açık havada ve sosyal mesafeyi koruyarak yapılmalı. Hatta düğün sahibi maskeleri dağıtıp, masalar arasını en az 2 metre bırakmalı. Bu bir kültürdür ve bu kültüre uymazsak düğünümüz acıya, taziyeye dönüşür. Düğünden değil ama halaydan vazgeçebiliriz." 

Literatür çalışmamız var

Bölgedeki gelenek ve göreneklerde de sosyal mesafenin korunması gerektiğini dile getiren Akdağ, hasta sayısının zaman zaman arttığını, bazen de risk faktörü olan hastalarda yoğun bakıma ihtiyaç olduğunu, maalesef kayıpların da yaşandığını kaydetti.

Prof. Dr. Akdağ, "Bunun ciddiye alınması ve mutlaka bir yaşam stili kurmamız şart. Çocuklardan gençlere herkesin bu pandemi kültürünü mutlaka uygulaması lazım" dedi. Dicle Üniversitesi Hastaneleri olarak Kovid-19'un beyin, akciğer ve böbrek hücrelerinde hatta üreme organlarında uzun vadede olumsuz etkileriyle ilgili literatür çalışması yaptıklarını da belirten Akdağ “Virüsün uzun dönem sonuçlarıyla ile ilgili ülkemiz adına literatüre Dicle Üniversitesi olarak bir katkı sağlayabilirsek bu bizi mutlu eder" ifadelerini kullandı.

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