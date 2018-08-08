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Düğünlerimiz nasıl olmalı?

Nurettin Yıldız, yapılan düğünlerde abartılı masraflar yapılmasından kaçınılması gerektiğini belirtti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 22:12
Düğünlerimiz nasıl olmalı?

Nurettin Yıldız, İslami bir düğünün nasıl olması gerektiği hakkında şunları söyledi:

Düğünlerdeki maksat duyurmaktır. Yani şu erkekle bu kadının beraberlikleri nikâh üzeredir, onlardan doğan çocuklar da nikâhlı iki insanın çocuklarıdır. Bu bilinsin diye düğün yapılır. Bu bilgiyi temin edecek hangi sistem varsa o İslamîdir, güzeldir. Şu kadar var ki, kaş yaparken göz çıkarmamak için düğünlerde şu hususlara dikkat edilmelidir:

* Düğünler, zengin ve fakir ayırmadan mümkün olacak en kalabalık çevrenin davet edildiği bir düğün olmalıdır.

* Düğünlerde erkeklerle kadınlar asla bir arada bulunmamalıdırlar. Perde ve saire ile ayrılmış tek bir salon değil de ayrı ayrı mekânlarda bulunmalıdırlar.

 * Müzik gibi haramlar düğünlerde bulunmamalıdır.

* Bir kör taklit uğruna abartılı masraflar yapılmamalıdır.

* Yemek vermek Sünnet’tendir. Herkes kendi takatına uygun bir yemek ikram etmelidir. Etli bir yemek olması daha uygun olur.

* Erkek bayanların arasına, bayan erkeklerin arasına girerek fotoğraf çektirme gibi bahanelerle teşhircilik yapılmamalıdır.

* Gelinlik, çiçek ve benzeri batı taklitçiliğine kaçılmamalıdır.

* Düğünlerde cuma vaazı gibi vaazların yapılması gerekmez. Önemli olan tebrikleşmek ve ilan etmiş olmaktır. Dinlenmeyecek bir Kur’an tilaveti bile gereksizdir.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 22:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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