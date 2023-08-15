Düğünlerde 'kiralık altın' dönemi

Altın fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle yüksek düğün masraflarını karşılayamayan aileler, çareyi altın kiralamada buluyor.

Gaziantep'teki kuyumcular, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kiralık altına talebinin her geçen gün arttığına dikkat çekiyor.

Düğün masraflarını karşılayamayan ailelere ve evlenecek gençlere belirli bir ücret karşılığında altın kiraladıklarını belirten kuyumcular, düğün günü altınlarını takan çiftlerin düğünden sonra altınları kendilerine teslim ettiğini söyledi.

Gaziantep'te düğün sezonu olmasına rağmen bekledikleri hareketliliğin henüz başlamadığını ve geçen yıllara oranla altın satışlarının çok düşük olduğunu belirten kuyumcu esnafı, düğün sezonundan da umduğunu bulamadı.

Kuyumcuların en hareketli olduğu düğün sezonu başladı ancak altın fiyatlarının yüksekliğinden dolayı vatandaşlar zorunlu olmadıkça ve mecbur kalmadıkça altın almaktan kaçınıyorlar. Gaziantep'te düğün sezonu başlamasına rağmen kuyumcu esnafı, bekledikleri hareketliliği halen yakalayamadı.

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Düğün sezonuna yönelik yaptıkları kampanyalara rağmen bekledikleri satış grafiğine ulaşamadı. Son zamanlarda altındaki yükseliş dolayısıyla düğün sezonu girmesine rağmen altın alınımında ciddi düşüşün yaşandığını belirten kuyumcular, bu durumun hem kendilerini hem de düğün sahiplerini mağdur ettiğine dikkat çekti.

Düğün sezonu olmasına rağmen piyasanın durgunluğundan yakınan kuyumcular, zamanlarının büyük çoğunluğunu iş yerlerinde oturarak geçirdiklerini söylediler. Kuyumcular, altın fiyatının yükselmesi ve fiyattaki belirsizlik nedeniyle vatandaşların altın alamadığını, bunun için düğün yapmaktan kaçındığını belirterek, yetkililerin piyasaya müdahale etmesi gerektiğini söylediler.

1996 yılından bu yana ata baba mirası olan kuyumculuk mesleğini icra ettiğini dile getiren Erhan Tabur, "Kuyumculuk sektörünün genellikle yaz mevsiminde dört gözle beklediği düğün sezonundan bu sene istediğimiz verimi alamadık." dedi.

Eskiye nazaran satışların düştüğünü belirten Tabur, "Eskiden insanlar çocuklarını evlendirirken set takımı, bilezik, küpe, kolye ve zincir alırken şu anki müşterilerimiz daha ucuz yolu takılar alarak çocuklarını evlendirmeye çalışıyorlar tabi bu bizim sektörümüzü olumsuz yönde etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerin emanet veyahut kiralık altın talep etiklerini dile getiren Seydi Yağlı, "Gaziantep'te 36 senedir kuyumculuk mesleğini yapıyorum, bu sene işlerimiz çok durgun bir şekilde ilerliyor fiyatlar çok yüksek, insanlar ne yapacağını bilmiyor, alım gücü çok düştü gençler evlenemiyor altın alamıyorlar bazen gelip bizde emanet veyahut kiralık altın istiyorlar. Fiyatların yüksekliği ve alım gücünün düşük olması işlerimizi olumsuz yönde etkiliyor." dedi. (İLKHA)