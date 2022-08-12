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Yerel Düğüne gidenleri taşıyan minibüs kaza yaptı!
Yerel

Düğüne gidenleri taşıyan minibüs kaza yaptı!

Şanlıurfa'dan Tokat’a düğüne gelenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 16:10:00 -
Düğüne gidenleri taşıyan minibüs kaza yaptı!

Şanlıurfa'dan Tokat’a düğüne gelenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Sivas karayolu Çamlıbel beldesi yakınlarında meydana geldi. M.Ç. idaresindeki Ford marka 63 BB 034 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

5 kişi yaralandı

Kazada araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

 

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