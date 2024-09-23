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Gündem Düğüne giden minibüs takla attı: 20 yaralı
Gündem

Düğüne giden minibüs takla attı: 20 yaralı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Düğüne giden minibüs takla attı: 20 yaralı

Muş’ta içinde düğüne gidenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye kaza, Bulanık-Varto karayolunda meydana geldi. Varto ilçesine bağlı Yurttutan köyünden Bulanık ilçesine bağlı Köprüyolu köyüne düğüne giden Mehmet Ali Aktaş yönetimindeki 49 J 4061 plakalı minibüs, Köprüyolu köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada 20 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından yaralılardan bazıları ambulansla Van'a ve Muş'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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