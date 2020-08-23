Düğünde ortalık karıştı! Gelin dahil 3 kişi hastanelik oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yer alan Anarfartalar Mahallesi’nde dün akşam yapılan düğünde ortalık karıştı. Düğünün bitmesine kısa bir süre kala iki aile birbirine girdi. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sandalyelerin havaya uçuştuğu kavgayı gören çevre sakinleri, birbirine giren iki aileyi ayırmaya çalıştı. Kavgayı ayırmada yetersiz kalan vatandaşlar, duruöuı polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve yunus ekipleri de kavgayı ayıramadı. Ardından ekipler, aile bireylerine copla müdahalede bulundu.

Olayda bir kişi, başına aldığı darbe nedeniyle yaralandı. Kavga sırasında gelin ve bir kişi fenalık geçirip bayıldı. Kavganın yaşandığı muhite gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşı ve fenalık geçiren iki kişiyi Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alınırken, polis ekipleri tarafları güçlükle ayırabildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, gelin ve damadın girişimleri sonucu ailelerin büyükleri bir araya gelip kavgaya son verdi. Aileler arasındaki tartışma tamamen son buldu.