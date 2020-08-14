Düğünde koronavirüs yayıldı! Bölge karantinaya alındı

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Akyar Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla ikinci bir emra kadar karantinaya alındı.Mahallede düzenlenen düğünlerde koronavirüsün yayıldığı belirlenirken, Sağlık Müdürlüğü ekipleri de mahallede tarama işlemi başlattı.

Jandarma yolları kapattı

İlçede 13 kişinin koronarisüz testinin pozitif çıktığı belirtilirken Jandarma ekipleri mahallenin iki giriş çıkışını kontrol altına aldı. Güvenlik güçleri mahalleden hiçbir vatandaşın giriş çıkışına izin vermiyor. Gelen vatandaşlar jandarmanın uyarısı sonrası geri dönüyor. Yapılan incelemeler sonrası koronavirüsün mahallede Kurban Bayramı öncesi yapılan bir düğünde yayıldığı tespit edildi.