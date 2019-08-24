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Düğünde ilginç kavga nedeni! Ortalık birbirine karıştı

Hatay İskenderun'da gelin ve damat yakınları arasında 'Çok oynadınız' kavgası çıktı. Olay sonrası bölgeye polis gelerek düğün erken sonlandırıldı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:18
Düğünde ilginç kavga nedeni! Ortalık birbirine karıştı

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir düğün salonunda çıktı. Düğünde, gelin ve damat yakınları arasında "Siz çok oynadınız" sözü ile başlayan tartışma, kavgaya döndü.

İki taraf yakınları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı, yaşanan arbede nedeniyle davetliler, korku ve panik içinde salondan kaçtı. Bu nedenile düğün kısa sürede sona ererken, gelin ve damat ise yakınları tarafından salondan uzaklaştırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Yaralanan ve davacı kimsenin olmadığı olayın ardından polis, kalabalık tamamen dağılana kadar düğün salonu çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:18
  1. Düğün kavgası

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