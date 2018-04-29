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Düğünde halay kavgası! Polis araya girince...

Adıyaman’da, bir düğün töreninde halay nedeniyle çıkan kavga polis ekiplerinin erken müdahalesi ile can kaybı yada yaralanan olmadan sonlandırıldı.

29 Nisan 2018 Pazar 14:09
Düğünde halay kavgası! Polis araya girince...

Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde yapılan bir düğün töreninde halay çekme meselesi yüzünde davetli olan iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şahıslar bir birine tekme tokat vurmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 14:09
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