  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hırsızlar kendilerini aklama peşinde! Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu ve TBB yönetimine sert tepki O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti! Bir insan hayatı boyunca kaç ton yemek yer? Rakam dudak uçuklatıyor! Portakalı soydu başucuna koydu! Antalya Altın Portakal'da yolsuzluk gölgesi: 113 milyon liralık kamu zararı iddiası Şaka değil gerçek: Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti! Bölge diken üstünde: Hava sahasında hareketlilik arttı Azerbaycan'dan AB'ye sert nota: İlişkiler askıya alındı Ultra zenginler sabah uyandığında ilk 15 dakika asla bunu yapmıyor! İran’dan ABD’ye 14 maddelik karşı teklif: Barış için somut yol haritası Bu ormana girenin sadece ölüsü çıkıyor!
Yerel Düğün yolunda feci son! Elif Kel gözyaşları içinde uğurlandı!
Yerel

Düğün yolunda feci son! Elif Kel gözyaşları içinde uğurlandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Düğün yolunda feci son! Elif Kel gözyaşları içinde uğurlandı!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasının ardından, kurbanlardan biri olan Elif Kel'in hikayesi yürekleri dağladı. Çerkezköy’den büyük bir heyecanla yola çıkan Kel, ne yazık ki menziline ulaşamadı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 41 yaşındaki Elif Kel, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırklareli’nin Vize ilçesinden hareket eden ve Muğla istikametine seyir halinde olan K.U. idaresindeki 34 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs yan yattı. Feci kazada yolculardan Nazire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert olay yerinde hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Bandırma başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düğün için yola çıkmış

Hayatını kaybeden Elif Kel’in, Manisa’da yaşayan ablasının oğlunun düğününe katılmak üzere çocuklarıyla birlikte Çerkezköy’den yola çıktığı öğrenildi.

Dualarla defnedildi

Evli ve 3 çocuk annesi Elif Kel için Çerkezköy’ün Veliköy Mahallesi’ndeki Kebir Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kel’in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Kel’in naaşı, Veliköy Şehitlik Mezarlığı’nda dualar eşliğinde defnedildi.

Ayakta durmakta zorluk çekti

Cenazede büyük üzüntü yaşanırken, eşi Şevket Kel’in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Öte yandan, kazadan yaralı kurtulan ve tedavisinin ardından cenazeye katılan 4 yaşındaki oğlu Sancar Kel’in durumdan habersiz olması yürekleri burktu. 

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti; cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti; cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Aktüel

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti; cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Hacca gitmek için herkesle vedalaştı! 2 saat sonra cenazesi döndü
Hacca gitmek için herkesle vedalaştı! 2 saat sonra cenazesi döndü

Gündem

Hacca gitmek için herkesle vedalaştı! 2 saat sonra cenazesi döndü

Denizde cansız bedenleri bulunmuştu: İki arkadaştan birinin cenazesi defnedildi
Denizde cansız bedenleri bulunmuştu: İki arkadaştan birinin cenazesi defnedildi

Aktüel

Denizde cansız bedenleri bulunmuştu: İki arkadaştan birinin cenazesi defnedildi

Eski cumhurbaşkanının cenazesi kriz çıkarttı! 10 aydır morgda bekletiliyordu
Eski cumhurbaşkanının cenazesi kriz çıkarttı! 10 aydır morgda bekletiliyordu

Dünya

Eski cumhurbaşkanının cenazesi kriz çıkarttı! 10 aydır morgda bekletiliyordu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23