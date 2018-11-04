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Düğün yolunda facia! Genç kızın içine doğmuş

Karaman’da, yakınlarının düğüne gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, yolun kenarında park halinde olan pancar yüklü römorka çarptı, anne ile kızı öldü, sürücü ve teyzesi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren İrem Eski’nin yola çıkmadan önce evde kalan babasına, ”Baba yola çıkıyoruz. Ne olacağı belli olmaz. Gel birlikte selfie çekinelim” dediği ve ailecek fotoğraf çektirdikleri öğrenildi.

04 Kasım 2018 Pazar 01:22
Düğün yolunda facia! Genç kızın içine doğmuş

Kaza, saat 19.50 sıralarında merkeze bağlı Beydili köyü çıkışında meydana geldi. Akçaşehir Beldesi’nden Karaman kent merkezine yakınlarının düğününe giden Kadir Eski yönetimindeki 35 U 1233 plakalı otomobil, Beydili köyü çıkışında yolun kenarında park halindeki pancar yüklü römorka çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Kadir Eski (23), annesi Ümmügülsüm Eski (46), kardeşi İrem Eski (16) ve teyzesi Cemile Günarslan (48) yaralandı. Yaralılardan İrem Eski, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan yaralılar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviyeÿalınan yaralılardan anne Ümmügülsüm Eski de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından ambulans şoförü babasına haber vermiş

Sürücü Kadir Eski’nin kazanın ardından evde istirahatte olan ambulans şoförü babası Selçuk Eski’ye kaza yaptıklarını belirtip yardım istediği, baba Eski’nin de araçla kaza yerine gittiği öğrenildi. Baldızı Cemile Günarslan’ı taşıyan ambulansla birlikte hastaneye gelen Selçuk Eski’yi, ambulanstan indiği sırada yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Genç kızın içine doğmuş

Kazada yaşamını yitiren İrem Eski’nin yola çıkmadan önce evde kalan babası Selçuk Eski’ye, ”Baba yola çıkıyoruz. Ne olacağı belli olmaz. Gel birlikte selfie çekilenim” dediği ve ailecek fotoğraf çektirdikleri öğrenildi. Yaralılarla hastaneye gelen baba Selçuk Eski, ”Kızımın içine doğmuş, canım kızım” diyerek kızıyla yaşadıkları fotoğraf çekme olayını anlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 01:22
  1. kaza
  2. Karaman
  3. trafik kazası

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