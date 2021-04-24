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Yaşam Düğün ve nikahlar ne zaman yapılabilecek?
Yaşam

Düğün ve nikahlar ne zaman yapılabilecek?

Evlenip yuva kurmayı düşünen çiftler, düğün ve nikahlarını yapabilmek için yasakların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Koronavirüs salgını kapsamında 13 Nisan tarihinde toplanan Kabine’de yeni yasak kararları alınmıştı. Bu yasakların içinde düğün ve nikahlara ilişkin tedbirlerde bulunuyordu. Evlilik hazırlığı içinde olan çiftler; düğün, nişan, kına, nikah gibi etkinliklere ilişkin getirilen yasakların ne zaman kalkacağını sık sık araştırıyor. Peki, düğün ve nikahlar ne zaman yapılabilecek? Düğün, nişan, kına, nikah vb. etkinliklerin yasağı ne zaman kalkacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 19:14:00 -
Düğün ve nikahlar ne zaman yapılabilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, sürecin tüm boyutlarıyla değerlendirildiğini ve bu çerçevede Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçildiğini açıklamıştı.

Bu açıklamalardan sonra İçişleri Bakanlığı da genelge yayımlayarak düğün, nişan, kına, nikah ve topluluk halinde yapılan etkinliklerin tamamının bayram sonrasına kadar ertelendiğini duyurmuştu.

Evlilik hazırlığı içinde olan çiftler; düğün, nişan, kına, nikah gibi etkinliklere ilişkin getirilen yasakların ne zaman kalkacağını sık sık araştırıyor. Peki, düğün ve nikahlar ne zaman yapılabilecek? Düğün, nişan, kına, nikah vb. etkinliklerin yasağı ne zaman kalkacak?

Düğün ve nikahlar ne zaman yapılabilecek?

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı genelgeye göre; evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs tarihinden itibaren gerçekleştirilebilecek. 

Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına izin verilmeyecek. Söz konusu kısıtlamanın bu tarihten sonra devam edip etmeyeceği ise henüz belli olmadı. Konuya ilişkin karar Bakanlık Kurulu toplantısının ardından netleşecek.

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