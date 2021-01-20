Düğün ve nikah kısıtlamaları ne zaman kalkacak? İlk sinyal verildi

Türkiye’de ocak ayı itibarıyla başlanan aşılama çalışmaları sürerken, kısıtlamaların kalkacağı tarih ile ilgili söylentiler ortaya çıktı. Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte vatandaşlar, düğün, nikâh, kına ve nişan gibi merasimlerini gönül rahatlığıyla yapmayı planlıyor.

Düğünler ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesinin ardından daha önce alınan kararlar gibi kısıtlamaların kademeli olarak azaltılabileceğini ancak her vatandaşın kendi tedbirlerini sıkı bir biçimde uygulamaya devam etmesinin şart olduğunu kaydetmişti.

Nişan ve kınalar ne zaman yapılacak?

Düğün, nişan, kına ve benzer organizasyonların ne zaman başlayacağına dair bilgiler, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek resmî açıklamayla belli olacak. Şu an için böyle bir karar bulunmuyor.

Nikâhlar nasıl yapılıyor?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge ile hayatın birçok alınına kısıtlama getirmişti. Koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek nikâhların ve nikâh merasimlerinde gelin ve damadın yakınları da dâhil olmak üzere en fazla 30 kişi ile sınırlandırılması istenmişti. Mevsime göre yazın ise açık alanlarda nikâh törenlerinin yapılması önerilmişti.

Toplum bilimleri kurulu üyesi'nden açıklama

Koronavirüs önlemlerinden dolayı getirilen kısıtlamaların ne zaman kalkacağına dair açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu vurgulayarak, hasta sayısının yaklaşık 1 aylık süre içerisinde 7 binden bin 500 civarına düştüğünü anımsattı.

Aşının ilk dozunun 15 Ocak tarihlerinde yapıldığına dikkati çeken İlhan, ikinci dozun ise 28 gün sonra yapılacağı bilgisini paylaşarak, 15 Şubat’ın ardından kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmenin daha uygun olacağını söyledi.