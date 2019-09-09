Düğün salonunda akıl almaz olay! Damat karakolluk, gelin hastanelik oldu

Muğla'da bir çiftin düğününde iki aile arasında müzik nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle fenalaşan gelin Eda A. hastaneye kaldırılırken, özel hareket polisi olan damat Mehmet İrşad Y. kendisine saldırmak isteyen grubu havaya 2 el ateş ederek uzaklaştırınca karakola götürüldü.

Olay, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki bir düğün salonunda dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da özel harekat polisi olarak görev yapan Mehmet İrşad Y. ile Eda A.'nın bir salonda gerçekleşen düğününde gelin ve damat alkışlar eşliğinde salona girdi.

Oyun havası yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü

Gecenin ilerleyen saatlerinde gelin ve damadın yakınları arasında kendi istedikleri oyun havasının çalınması konusunda tartışma yaşandı.

Damat Mehmet İrşad Y., her iki tarafı da yatıştırmaya çalıştı ancak gelinin yakınlarıyla arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Davetlilerinin de katıldığı kavgada yumruklar atıldı.

Damat Mehmet İrşad Y., etrafını saran grubu uzaklaştırmak için belinden çıkardığı beylik tabancasıyla havaya iki el ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sinir krizi geçiren gelin Eda A. ve darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Düğün olaylar nedeniyle erkenden bitti.