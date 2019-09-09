0553 313 94 23

Düğün salonunda akıl almaz olay! Damat karakolluk, gelin hastanelik oldu

Muğla'daki bir düğünde iki aile arasında müzik nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle fenalaşan gelin Eda A. hastaneye kaldırılırken, özel hareket polisi olan damat Mehmet İrşad Y. karakola götürüldü.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:16
Düğün salonunda akıl almaz olay! Damat karakolluk, gelin hastanelik oldu

Muğla'da bir çiftin düğününde iki aile arasında müzik nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle fenalaşan gelin Eda A. hastaneye kaldırılırken, özel hareket polisi olan damat Mehmet İrşad Y. kendisine saldırmak isteyen grubu havaya 2 el ateş ederek uzaklaştırınca karakola götürüldü.

Olay, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki bir düğün salonunda dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da özel harekat polisi olarak görev yapan Mehmet İrşad Y. ile Eda A.'nın bir salonda gerçekleşen düğününde gelin ve damat alkışlar eşliğinde salona girdi.

Oyun havası yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü

Gecenin ilerleyen saatlerinde gelin ve damadın yakınları arasında kendi istedikleri oyun havasının çalınması konusunda tartışma yaşandı.

Damat Mehmet İrşad Y., her iki tarafı da yatıştırmaya çalıştı ancak gelinin yakınlarıyla arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Davetlilerinin de katıldığı kavgada yumruklar atıldı.

Damat Mehmet İrşad Y., etrafını saran grubu uzaklaştırmak için belinden çıkardığı beylik tabancasıyla havaya iki el ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sinir krizi geçiren gelin Eda A. ve darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Düğün olaylar nedeniyle erkenden bitti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:16
  1. İstanbul
  2. Muğla
  3. Menteşe
  4. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  5. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi
  6. Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  7. Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi
  8. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  9. Sıtkı Koçman Üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahvaltı yapan çocukların okul başarısı daha yüksek
    1. Kahvaltı yapan çocukların okul..
    2. Başkan Köse, kent meydanında temizlik..
    3. İslahiye’de trafik kazası: 1 yaralı
    4. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış..
    5. Başakşehir'de Sivasspor maçı..
    6. 82 yaşında Müslüman oldu
    7. Osmaniye’de zincirleme trafik kazası:..
    8. Başakşehir’de ilk ders zili çaldı
    9. Altının kilogramı 278 bin 350 liraya..
    10. Acılı babanın yürek yakan isyanı:..
    11. (Özel) Patlamaların yaşandığı aracı..
    12. New York borsası yükselişle açıldı
    13. 82 yaşında İslamiyeti seçti
    14. Safranbolu'da bulundu! Polis alarma..
    15. Brezilya'da Amazonlar'da yerli..
    16. Yunusemre’de 9.9.2019 bereketi
    17. Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı
    18. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    19. Alman uyruklu Karl Heinz Ernst Schnee..
    20. İsrail mahkemesinden Filistinli şehit..
    21. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta’ya..
    22. 5 katlı binada çıkan yangın paniğe..
    23. Başkan Aydıner, gönüllü minik zabıta..
    24. Silopi’de okul önlerinde güvenlik..
    25. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan..
    26. Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 12..
    27. Kayseri İldem esnaf TOKİ 2. Etap 709..
    28. Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan..
    29. Afacan: "Zamana ihtiyacımız var"
    30. Çayırovalı sporcular madalyaya doymuyor
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!