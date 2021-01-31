Düğün salonlarının ne zaman açılacağını merak eden evlenecek çiftler, konuya ilişkin sıcak gelişmeleri yakından takip ediyor. Düğün salonlarıyla ilgili yapılacak açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar yarın yapılacak olan kabine toplantısından çıkacak kararları merak ediyor. Ancak özellikle virüsün mutasyona uğraması ve vakaların halen istenilen seviyeye düşmemesi nedeniyle normalleşme sürecinin yakın zamanda olmayacağı belirtiliyor.

Düğün salonlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Sosyal mesafe kuralları kapsamında alınan yeni tedbirlerle düğün salonlarının geçici olarak kapatılmasına karar verilmişti. Sadece nikah organizasyonlarına kişi sınırlaması getirilerek müsaade edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kısıtlamalarla ilgili kararların Kabine Toplantısı’nda masaya yatırılacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayısının belli bir rakamın altına düşmesinin ardından kısıtlamaların kaldırılacağını açıklamıştı. Fakat düğün salonlarının açılacağı tarihle ilgili kesin kararın Sağlık Bakanlığı’nın görüşlerine göre verileceği tahmin ediliyor.