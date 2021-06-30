Düğün rezervasyonlarındaki artış yüzleri güldürdü

İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler yarın itibariyle sona erecek. Covid-19 salgını gerekçesiyle sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları başta olmak üzere birçok kısıtlama 1 Temmuz saat 05.00'te sona eriyor.

1 Haziran’dan itibaren belirli kısıtlamalarla yapılan düğün, nişan, kına ve sünnet gibi organizasyonlara da düzenleme getirildi. Buna göre, nikah, nişan düğün ve sünnet merasimlerinde yiyecek ve içecek ikramı yapılabilecek. Ayrıca merasimlerde katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun ya da gösteriler yapılabilecek.

Açıklanan kararların ardından geçen dönemlerde organizasyonlarını ileri tarihlere ertelemek zorunda kalan vatandaşlar da salonlarda randevu almaya başladı.

Düğün salonlarındaki kısıtlamaların kaldırılacak olması başta düğün salonu işletmecileri olmak üzere aylardır düğünlerini ertelemek zorunda kalan 750 bin çiftin yüzünü güldürdü.

Başta düğün salonu işletmeleri olmak üzere bu alanda iş yapıp hizmet sunan çok sayıda sektörde de ortaya çıkacak talebe yönelik hazırlıklar başladı.

1 Haziran’dan itibaren “kademeli normalleşme” sürecine geçilmesiyle düğün salonu işletmeleri aylar sonra düğün başta olmak üzere diğer merasimlerin yapılmaya başlanmasıyla işletme sahiplerinin yüzü güldü.

Yaz döneminde düğün, nikah, nişan ve sünnet merasimi yapmak için düğün salonlarını tercih edenler, şimdiden düğün salonlarında rezervasyon yaptırırken düğün salonu işletmeleri de randevu vermeye başladı.