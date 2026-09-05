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Yerel Düğün magandaları bir cana daha kıyıyordu: 14 yaşındaki çocuk yorgun mermi kurbanı
Yerel

Düğün magandaları bir cana daha kıyıyordu: 14 yaşındaki çocuk yorgun mermi kurbanı

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:

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Düğün magandaları bir cana daha kıyıyordu: 14 yaşındaki çocuk yorgun mermi kurbanı

Afyonkarahisar’da düğünde havaya ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermi, 14 yaşındaki cocuğun yaralanmasına neden oldu. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, jandarma tarafından takip edilen ve üzerindeki tabancayı fark ettirmeden park halindeki aracına bırakmaya çalışan İ.D. adlı şahıs, ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Çavdarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki bir düğün merasimi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya ateş açıldı. Tabancadan çıkan yorgun mermi, bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan 14 yaşındaki T.T.’nin göğüs bölgesine isabet etti. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. T.T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatan jandarma ekipleri, düğün alanında şüpheli tavırlar sergileyen 52 yaşındaki İ.D.’yi takibe aldı. Üzerindeki tabancayı fark ettirmeden park halindeki aracına bırakmaya çalışan İ.D., ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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