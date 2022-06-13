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Dünya Düğün konvoyuna pusu!
Dünya

Düğün konvoyuna pusu!

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde düğünden dönen konvoya silahlı saldırganlar tarafından kurulan pusuda 29 kişinin kaçırıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 14:08:15 - 2022-06-13 14:08:14
Düğün konvoyuna pusu!

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde düğünden dönen konvoya silahlı saldırganlar tarafından kurulan pusuda 29 kişinin kaçırıldığı belirtildi.

Polis yaptığı açıklamada, saldırganların konvoydaki en az 29 kişiyi rehin aldığını ifade etti.

Saldırıdan kurtulan bir görgü tanığı yerel basına yaptığı açıklamada, saldırganların yolda barikatlar kurarak araçları pusuya düşürdüğünü, konvoy durduktan sonra ateş açmaya başladıklarını söyledi. Görgü tanığı, çok sayıda yolcunun araçlarını terk ederek yaralı bir şekilde olay yerinden kaçmayı başardığını belirtti. Polis, kaçırılanlar için arama başlatıldığını açıkladı. (İLKHA)

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