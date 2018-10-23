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Düğün konvoyuna ateş açıldı! Yaralılar var

Isparta'da düğün konvoyunun geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açarak 4 kişiyi yaraladığı iddia edilen K.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Yalvaç ilçesinde de düğünde havaya ateş açtığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı.

23 Ekim 2018 Salı 17:56
Düğün konvoyuna ateş açıldı! Yaralılar var

Isparta'ya bağlı Direkli köyünde 14 Ekim Pazar günü meydana gelen olayda, düğün konvoyunun geçişi sırasında K.A.'nın av tüfeğiyle rastgele ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, K.A.'yı olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakaladı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diğer yandan, dün de Yalvaç'a bağlı Kozluçay köyündeki düğünde silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışma kapsamında A.İ.Y., Y.B., O.S. ve İ.Ç. yakalandı. Şüphelilerle birlikte ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve kurusıkıdan çevrilme tabanca ele geçirildi. 4 şüpheliyle ilgili yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki düğünlerde havaya rastgele ateş edilmesi sonucu ölüm ve yaralanmayla biten olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla kontrollere aralıksız devam edileceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:56
  1. Isparta
  2. Düğün konvoyuna ateş açıldı
  3. silahlı saldırı
  4. yaralılar var
  5. ölü ve yaralılar

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