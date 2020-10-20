Düğün konvoyu durduruldu! Araçlardan ne gelin çıktı ne de damat
Batman'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu kişiler, düğün konvoyu izlenimi verilerek arabalara bindirildi. Araçlar, emniyet ekiplerince durdurulunca gerçek ortaya çıktı.
Batman'da süslenerek düğün konvoyu izlenimi verilmeye çalışılan 3 araçta, 16 yabancı uyruklu yakalandı.
Kent girişinde 3 araçlık bir düğün konvoyu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.
Konvoyda gelinlik giymiş bir kadın ve yolculardan şüphelenen ekipler, yaptıkları incelemede 3 araçta 12'si Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 16 göçmen olduğunu tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, Suriyeli 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.