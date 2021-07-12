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Gündem Düğün kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Düğün kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, S.A., husumetli olduğu kişilerin sokakta düzenlediği sünnet düğününü basarak, 2 kişiyi öldürdü. Açılan ateşte 8 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 02:38:00 -
Düğün kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Olay, akşam saatlerinde Altıeylül ilçesine bağlı Gümüşçeşme Mahallesi, Ganibey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan S.A., husumetli olduğu kişilerin sokakta düzenlediği sünnet düğününü bastı. S.A.'nın etrafa rastgele ateş açması sonucu K.D., E.G., A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G., D.D. ve N.D. vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan K.D. ve E.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 8 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olay yeri ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde 1 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Olayın şüphelisi S.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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