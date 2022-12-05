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Yerel Düğün hayali karakolda bitti! Evlilik vaadiyle 296 bin liralık vurgun
Yerel

Düğün hayali karakolda bitti! Evlilik vaadiyle 296 bin liralık vurgun

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan iki kişi gözaltına alındı. Söz konusu ikilinin Yozgat ve Sivas’ta toplam 296 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 20:07:00 - 2022-12-05 20:16:26
Düğün hayali karakolda bitti! Evlilik vaadiyle 296 bin liralık vurgun

Yozgat'ta evlilik vaadiyle bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli, Kayseri'de gözaltına alındı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Dereçiftlik köyünde yaşayan Ü.S. evlenmek için anlaştığı yabancı uyruklu kadının, kardeşi diye tanıttığı kişiyle, 86 bin lira değerindeki ziynet eşyası, 40 bin lira başlık parası ve cep telefonunu alarak kaçtıkları ihbarında bulundu.

Harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıları Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yakaladı.

Şüpheli kadının üzerinde Ü.S'ye ait altınlar ile cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların daha önce de Sivas'ın Şarkışla ilçesinde benzer dolandırıcılık olayına karıştıkları ve 170 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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