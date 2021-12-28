Düğün gecesi damadın başına öyle bir şey geldi ki: Hemen mahkemeye koştu!
Mehmet İ.adlı vatandaş, genç kadın Halime İ. ile geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını bileştirdi. Sevdiği kadınla evlenmenin mutluluğunu yaşayan genç adam, düğün gecesi kâbusu yaşadı. Eşi tarafından dayak yediğini iddia eden genç adam boşanma davası açtı.
İstanbul Kâğıthane'de hafızalara kazınacak bir olay yaşandı. Genç adam Mehmet İ., bir süredir Halime İ. ile birlikteydi.
Çift, bu birlikteliklerini evliğe taşıma kararı aldı ve Temmuz ayında düğünleri gerçekleşti. Sevdiği kadınla evlenmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşayan genç adam düğün gecesi hayatının şokunu yaşadı.
Düğün gecesi gelin damadı dövdü
Yaşadıkları eve giden çiftin arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden tartışma başladı.
Stresli günün ardından tartışması alevlenen tarafların arasında arbede yaşandı ve iddiaya göre Mehmet İ., yeni evlendiği eşi Halime İ.'den dayak yedi.
Darp raporu aldı
Vücudunda darp izleri oluşan talihsiz genç adam, gece yarısı evini terk etti. Yakınlarda bulunan hastaneye başvuran Mehmet İ. darp raporu aldı.
Yaşadığı büyük hayal kırıklığını atlatamayan genç adam, Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisini düğün gecesi döven eşine boşanma davası açtı.
Boşanma davası açtı
Dilekçesinde, 'Evlendiğim gün darp edildim. Evliliğimiz tamamen kâğıt üzerinde kalmıştır.
Aramızda geçen sorunlar evliliğimizin devam edemeyeceğini ortaya koymuştur.' şeklinde özette bulunan genç adam boşanmalarına karar verilmesini talep etti.