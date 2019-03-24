Düğün dönüşü feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Elazığ'da düğünden dönenleri taşıyan bir otomobil kaza yaptı. Meydana gelen olayda 9 kişi yaralandı.24 Mart 2019 Pazar 00:37
Elazığ'da düğünden dönenleri taşıyan hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir düğün töreninden dönenleri taşıyan Yılmaz Rollas (45) idaresindeki 21 KE 934 plakalı hafif ticari araç ile Muhammed Arslan (36) yönetimindeki 34 VE 9923 plakalı otomobil çarpıştı.
Cahit Dalokay Bulvarı Otogar Kavşağı'ndaki kazada yaralanan 9 kişi yaralandı.
Düğün dönüşü kaza
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Rollas ve beraberindekilerin düğünden çıktığı, memleketleri Diyarbakır'a gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların yoldan çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı
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