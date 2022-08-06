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Yerel Düğün dönüşü feci kaza! 14 kişi...
Yerel

Düğün dönüşü feci kaza! 14 kişi...

Elazığ- Malatya kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 14:11:00 -
Düğün dönüşü feci kaza! 14 kişi...

Kaza, sabah saatlerinde Öksüzuşağı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adana'daki düğünden Elazığ’a dönen N.Ş.'nin idaresindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlememelere göre 14 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İLKHA)

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