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Kadın - Aile Düğün çorbası tarifi nasıl yapılır? Kolay düğün çorbası tarifi
Kadın - Aile

Düğün çorbası tarifi nasıl yapılır? Kolay düğün çorbası tarifi

Düğün çorbası, eski zamanlarda düğünden sonra dışarıdan gelen misafirlere ikram edilirmiş.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 22:17:00 - 2021-11-24 23:01:36
Düğün çorbası tarifi nasıl yapılır? Kolay düğün çorbası tarifi

Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için Düğün çorbasını deneyebilirsiniz.

Düğün çorbası malzemeleri nedir? Peki, düğün çorbası malzemeleri nedir? İşte tarif

Düğün çorbası için gerekli malzemeler

  • 500 g kuzu gerdan eti
  • 1,5 litre su

Terbiyesi İçin;

5 yemek kaşığı yoğurt
3 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
Yarım limon suyu
1 su bardağı su

Üzeri için;

Pul biber
2-3 yemek kaşığı tereyağı

Düğün çorbası nasıl yapılır?

Etleri düdüklü tencereye alalım, üzerine suyu ilave ederek kapağını kapatalım ve 30-35 dakika pişmeye bırakalım. Etler piştikten sonra hızlı bir şekilde soğuması için ayrı bir tabağa alalım. Etler soğuduktan sonra didikleyelim. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlayalım. Bunun için bir kaba yoğurt, unu, yumurta sarısını, limon suyu ve içme suyunu ilave ederek güzelce çırpalım. Haşladığımız etin suyunu süzelim, çorba yapacağımız tencereye alalım. Yaklaşık 4 su bardağı et suyu çıkacaktır. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyumuzun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edelim. Kaynadıktan sonra didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbamızı kaynatalım. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave edelim, 5 dakika daha kaynatarak ocağı kapatalım. Üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis yapalım.  Afiyet olsun…

 

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