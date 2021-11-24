Düğmeye kimin bastığı belli oldu

Aralarında törör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP'nin başı çektiği CHP ve marjinal sol örgüt üyelerinin bulunduğu bir grup ‘tencere tavacı’ İstanbul ve Ankara’da yürüyüş yaparak hükümeti istifaya davet etti.

Düğmeye kimin bastığı belirlendi

Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde organize bir şekilde hareket eden grupları kimin harekete geçirdiği de ortaya çıktı. PKK'ya yakınlığı ile bilinen Yeni Yaşam adlı sözde medya organı tarafından insanların kışkırtıldığı ortaya çıktı.

Yeni Yaşam tarafından 21 kasım tarihinde sosyal medyadan yapılan çağrıda, "Bölge kentlerinden batı illerine kadar kadınlar yarın her yerde sokakta Raptiye "İtaat yok direniş var!" manşetiyle yarın bayilerdeyiz." ifadeleri kullanıldı.