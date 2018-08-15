Düğmeye basıldı! PKK'ya dev operasyon

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü aparatı YPS içerisinde kurye, milis, işbirlikçi olarak KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyetler yürüten, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların tespiti, yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

27 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucunda 27 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda örgüte müzahir doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

10 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.