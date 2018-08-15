Düğmeye basıldı! PKK'ya dev operasyon
Şırnak il merkezi başta olmak üzere Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:03
Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü aparatı YPS içerisinde kurye, milis, işbirlikçi olarak KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyetler yürüten, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların tespiti, yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
27 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Operasyon sonucunda 27 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda örgüte müzahir doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.
10 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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