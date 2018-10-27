Düğmeye basıldı! İstanbul merkezli dev operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLoc'ku kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 26 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığı, 4'ünün yurt dışında olduğu, diğer 15'inin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.