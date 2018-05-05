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Düğmeye basıldı! İstanbul merkezli dev operasyon

Sınır ötesi operasyonlarda ağır darbe alan terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:37
Düğmeye basıldı! İstanbul merkezli dev operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü PKK'nın kırsal alandaki kadın yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Tunceli ve Şırnak'ta operasyon düzenledi.

İstanbul'da Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Küçükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde bulunan adreslere giren TEM ekipleri toplam 12 kadını yakalayarak gözaltına adı. Gözaltına alınan kadınlar sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 7 kişi aranıyor.

1 MAYIS'TA SES BOMBASI ATAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs'ta Ümraniye'de ses bombası atan kişileri de belirledi. TEM ekipleri, şüphelilerin terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması üyesi iki kişi olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için Ümraniye'de bulunan iki adrese baskın yaparak 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:37
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. Vatan Caddesi
  3. Bahçelievler
  4. Küçükçekmece
  5. Diyarbakır
  6. Gaziantep
  7. Istanbul
  8. İstanbul
  9. Ataşehir
  10. Ümraniye
  11. Esenyurt
  12. Tunceli
  13. Sarıyer
  14. Şırnak
  15. P.K.K.
  16. Bursa
  17. PKK

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