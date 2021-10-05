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Gündem Düğmeye basıldı! İstanbul merkezli dev operasyon
Gündem

Düğmeye basıldı! İstanbul merkezli dev operasyon

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'ye karşı operasyon başlatıldı. 46 şüpheli hakkında yakalama kararı verilirken, ekipler şafak vakti çok sayıda adrese baskın düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 08:56:00 - 2021-10-05 09:03:56
Düğmeye basıldı! İstanbul merkezli dev operasyon

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, MİT İstanbul bölge başkanlığının çalışmaları neticesinde gerçekleştirildi. Operasyon yapılan şüphelilerin, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör ve büfelerdeki kamuya açık sabit hatlardan ardışık olarak ve aynı ankesörlü kart ile birlikte arandığı tespit edildi. Şüphelilerin örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi başka deliller de elde edildi.

Sabahın ilk saatlerinde yapılan şafak operasyonunda 46 şüphelinin adreslerine baskınlar yapıldı. İstanbul merkezli 21 ilde yapılan operasyonlarda şüphelilerden 7'sinin örgütün sivil mahrem imamı, birinin TSK kadar ihraç edilmiş sivil memur olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin asker oldukları öğrenildi.

Kaynak: Sabah

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