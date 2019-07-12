Düğmeye basıldı! Ankara'da dev operasyon Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 1'i teğmen, 48'i astsubay olmak üzere 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da operasyon için düğmeye basıldı. FETÖ'yle bağlantılı olduğu tespit edilen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıntılar geliyor....

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.