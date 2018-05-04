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Düğmeye basıldı! Ankara'da dev operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 23 şüpheliden 15'ini gözaltına aldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:21
Düğmeye basıldı! Ankara'da dev operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütü üyesi olmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından hakkında  gözaltı kararı verilen şüpheli 23 kişiden şu ana kadar 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Yapılan aramalarda 3 adet silah, çok sayıda mermi ile sahte noter vekaletnameleri ele geçirildi. 
 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 17:21
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