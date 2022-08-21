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Dünya Dugin'in kızının ölümü sonrası Ukrayna'dan flaş açıklama
Dünya

Dugin'in kızının ölümü sonrası Ukrayna'dan flaş açıklama

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya Lideri Vladimir Putin'in danışmanı olan Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızının ölümüyle ilgili, "Biz Rusya gibi kriminal devlet değiliz" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 15:28:00 -
Dugin'in kızının ölümü sonrası Ukrayna'dan flaş açıklama

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna merkezli ICTV kanalına bağlanarak gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kanalın sunucusu, Podolyak'a, "Dün Moskova'da meydana gelen terör olayında Rus ideoloğu Dugin’in kızının ölümüyle ve Rusların gerilimi artırmaya yönelik çabaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Podolyak, Rusya'nın, kamuoyunda gerilimi artırmaya yönelik çabaları sürdürdüğünü belirterek, "Ukrayna'nın bununla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamak istiyorum. Muhtemelen ülkede askere alma uygulamasını yaygınlaştırmak istiyorlar. Onlar şunu anlamıyorlar; Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz" ifadesini kullandı.

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