Dugin’in kızının cinayetini Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu üstlendi!

Rusya’nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina’nın kızı Darya Dugina’nın aracına bomba konularak öldürülmüştü. Saldırı sonrası tüm dikkatler Kiev’e çevrilirken Ukrayna tarafı suikastla bağlantısının bulunmadığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürerken Rusya Ulusal Cumhurıyet Ordusu’ndan açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı bir harekete başladıklarını duyuran örgüt sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, “Rusya lideri Putin ve oligarklarının tahtan indirileceğini” savunurken, Darya Dugina ve Aleksandr Dugina’nın Ukrayna’da katliam çağrılarında bulunduğuna dair bazı programlarda ifade ettikleri sözleri hatırlatıldı.

Şoför koltuğunun alt kısmına bomba yerleştirilmiş

Açıklamada, Rusya lideri Putin ve çevresinin kendileri açısından meşru olmadığı ifade edilerek, "Bizler, Rus aktivistler, askerler ve politikacılar, şimdi Ulusal Cumhuriyet Ordusu’nun partizanları ve savaşçıları, savaş çığırtkanlarını, soyguncuları ve Rusya halklarının zalimlerini yasadışı ilan ediyoruz. Başkan Putin’i, Anayasayı değiştiren, Slav halkları arasında kardeş kavgasına yol açan ve Rus askerlerini gerçek ve anlamsız ölüme gönderen otorite gaspçısı ve askeri suçlu ilan ediyoruz. Bazıları için yoksulluk ve tabutlar, diğerleri için saraylar onun politikasının özüdür. Haklarından mahrum bırakılmış insanların tiranlara karşı isyan etme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Putin bizim tarafımızdan tahttan indirilecek ve yok edilecek. Amacımız Rusya’nın ve komşularının yıkımını durdurmak, halkımızın zenginliklerini emen ve bugün ülke içinde ve dışında suç işleyen Kremlin işadamları grubunun faaliyetlerini durdurmaktır. Rusya hükümeti yetkililerini ve bölgesel yönetimleri gaspçının suç ortakları ilan ediyoruz. İstifa etmeyenler tarafımızdan yok edilecektir. Yolsuzluktan ve resmi makamlarla iletişimden para kazanan işadamlarını yerli toprakların hainleri ve gaspçıların suç ortakları ilan ediyoruz. Tövbe etmeyen ve bu hükümete ve savaşına açıkça karşı çıkmayanların mallarının ve kendilerinin tarafımızdan yok edileceğini ilan ediyoruz. Güvenlik güçleri mensuplarını gaspçılarla işbirliği yapan kişiler olarak ilan ediyoruz. Silahlarını bırakmayanlar ve omuzlarındaki kayışları çıkarmayanlar yok edilecektir" denildi.

Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi tarafından dün yapılan açıklamada, Dugina’nın aracının altına bomba düzeneği kurulduğu aktarılarak, “Darya Dugina’nın aracının şoför koltuğu bölümünün alt kısmına bomba yerleştirildiği tespit edildi. Şu anda Rusya Soruşturma Komitesi Adli Birimler Müdürlüğü’nden uzmanların katılımıyla olay yerinde incelemeler devam ediyor. Tamamen yanan araç ise özel bir otoparka çekildi. Ayrıca soruşturma için fizik, kimya, biyoloji ve genetik uzmanları da görevlendirildi. Aracın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre, saldırının önceden planlandığı işlendiği düşünülüyor. Suçu işleyen ve bağlantıda oldukları kişilerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor” sözlerine yer verilmişti.

“Aleksandr Dugin’i 4 ay önce uyardım”

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz, Rus siyaset uzmanı Darya Dugina ile yakın olduğunu ve ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Darya ile çok yakındık. Geçtiğimiz Cuma günü beni Moskova’ya davet etmişti. Aslında saldırı Aleksandr Dugin’e karşı planlanmış bir saldırı. Ancak, Aleksandr Dugin’de başka bir programda olduğu için saldırıda hedef Darya Dugina oldu. Bu saldırı sıradan bir saldırı değil. Dugin’e 4 ay önce böyle bir suikast ihtimalinden bahsetmiştim” dedi.

Sözlerinin devamında Cengiz, “Dugin ayrıca Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarını savunan bir kişiydi. Bu operasyonlarda fikir ve önerileri dikkate alınıyordu. Ukrayna’daki batı bağlantılı terör örgütlerinin böyle bir amacı zaten açık kaynaklar tarafından aktarılıyordu. Bu yönde uyarıma rağmen Dugin bu istihbarat verilerini dikkate almadı” şeklinde konuştu.