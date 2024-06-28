Düelloda ABD Başkanı Biden'ın zor anları! Trump fırsatı kaçırmadı: Ne konuştuğunun farkında değil

ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump, 2020 ABD Başkanlık Seçimleri sürecinden bu yana ilk defa TV düellosunda karşı karşıya geldi.

CNN'in Atlanta stüdyolarında seyircisiz olarak gerçekleştirilen TV tartışmasında Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerika'yı üçüncü dünya savaşına sürüklediğini söyledi. Trump, "III. Dünya Savaşı'na hayal edebileceğinizden çok daha yakınız. Kendisi bizi III. Dünya Savaşı'na sürüklüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin lideri Xi ve Rusya lideri Putin dahil kimse kendisine saygı göstermiyor, kendisinden korkmuyor. Hiçbiri, bu beyefendiyi umursamıyor. Kendisi bizi III. Dünya Savaşı'na sürüklüyor" diye konuştu.

"BEN BAŞKAN OLSAYDIM UKRAYNA İŞGAL EDİLMEZDİ"

Kendisi başkan olsaydı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini ileri süren Trump, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin korkunç bir düzensizlik içerisinde gerçekleştirilmesinin Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ukrayna'ya saldırmaya teşvik ettiğini söyledi. Trump, "Eğer gerçek bir başkanımız, saygı duyulan bir başkanımız olsaydı, asla işgal yaşanmazdı" dedi.

Trump, kendi başkanlığı sırasında İran'ın "beş parasız" olduğunu ve bu nedenle kendisi yönetimde olmuş olsaydı Hamas'ın da asla İsrail'e saldırmamış olacağını söyledi.

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"ABD, FARE YUVASINA DÖNÜŞTÜ"

Düzensiz göçmen ve mültecilerin ABD'de suç işlediklerini söyleyen Trump, "Genç kadınlar, Biden'ın sınırı geçmeye izin verdiği göçmenler tarafından öldürülüyor. Bu katiller, ülkemize gelerek kadınlarımıza tecavüz ediyor ve onları öldürüyor" diye konuştu.

ABD'nin Biden'ın göçmenlik politikaları nedeniyle bir "fare yuvasına" dönüştüğünü söyleyen Trump, "Artık, kelimenin tam manasıyla medeniyet dışı kalmış bir ülke halindeyiz" dedi.

"BİDEN, NE KONUŞTUĞUNUN FARKINDA DEĞİL"

Biden ve Trump arasındaki düello sırasında sağlık hizmetleri konusundaki tartışmalar sırasında Başkan Biden'ın dilinin sürçmesi ve doğru kelimeleri bulmakta zorlanması sonrasında söz alan Trump, "Kendisinin cümlenin sonunda ne dediğini anlayamadım. Ama kendisinin de ne konuştuğunun farkında olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.

"İSRAİL'İN GAZZE'DE BAŞLADIĞI İŞİ BİTİRMESİNE İZİN VERİLMELİ"

ABD Başkanı Biden'ın İsrail politikasını eleştiren ve Biden'ı "Filistinlilere yakınlık duymakla" suçlayan Trump, Biden'ın çok kısıtlayıcı davrandığını savundu. İsrail'in Hamas'a karşı savaşta daha serbest hareket etmesine izin verilmesi gerektiğini savunan Trump, "Onları bırakıp, başladıkları işi bitirmelerine izin verilmesi gerekiyor" dedi.

BİDEN: HAYATIMDA BU KADAR SAÇMALIK DUYMADIM

Trump'ın kendisi aleyhindeki birçok suçlamasını yalanlayan Demokrat Partili Başkan Joe Biden, "Hayatımda bu kadar saçmalık duymadım" diye konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarını da savunan Biden, bu şekilde daha büyük bir savaşın önüne geçmekte olduklarını ileri sürdü.

İSRAİL POLİTİKASINI SAVUNDU

ABD'nin İsrail politikasını savunan Başkan Biden, ABD'nin müttefiki İsrail'e desteğinde hiçbir şüphe bulunmadığını söyledi.

ABD'nin İsrail'e vermeyi reddettiği tek şeyin bir tonluk yıkıcı bombalar olduğunu ileri süren Biden, "Bu arada, İran kapsamlı bir balistik füze saldırısı başlattığında dünyayı İran aleyhinde organize eden kişi bendim. İsrail'i biz kurtardık. İsrail için en büyük destek kaynağı biziz" diye konuştu.

Gazze'de savaşın durması için teklif ettiği ateşkes planını savunan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bu ateşkes planını kabul ettiğini ileri sürdü. Biden, "Savaşa devam etmek isteyen tek taraf Hamas" dedi.

Biden'ın bu iddiası Trump tarafından reddedildi.

"EKONOMİ KAOS İÇERİSİNDEYDİ"

Trump'ın ofisten ayrılırken Amerikan ekonomisini kaos içerisinde bıraktığını söyleyen Biden, ülke ekonomisini kendisinin yeniden ayağa kaldırmak için mücadele ettiğini söyledi.

Biden, "Kendisi ayrıldığında, durum kaos içerisindeydi. Her şey kaos içerisindeydi. İşleri biz yoluna koyduk" dedi.

TRUMP'A EŞİNİ ALDATMA SUÇLAMASI

Tartışma sırasında Trump'ı eşi Melania Trump'ı aldatmakla suçlayan Biden, Trump'a seslenerek, "Toplum içinde kadınlara saldırdın. Eşin hamileyken bir yetişkin film yıldızı ile beraber oldun. Ahlak seviyen, bir sokak kedisi ile aynı seviyede" diye konuştu.

Trump, Biden'ın bu suçlamalarını reddeti.

Biden ve Trump, tartışma programının sonunda el sıkışmadı.

HER İKİ TARAF DA KAZANDIĞINI İDDİA ETTİ

Donald Trump'ın çalışma arkadaşları, tartışma programından mutlu ayrıldı ve eski başkanın düelloyu açık bir şekilde kazandığını ileri sürdü.

TV düellosunun ardından Atlanta'da destekçilerine hitap eden Başkan Joe Biden, partililer tarafından "Dört yıl daha" sloganlarıyla karşılandı. Sahneye "tartışma programının galibi" olarak davet edilen Biden, Trump'ın program boyunca yalan söylediğini ileri sürdü.

Diğer yandan Biden'ın programda düşük bir performans gösterdiğini savunan Demokrat Partili bazı analistler, Biden'ın yerine yeni bir aday belirlenmesi gerektiği çağrılarını yineledi.

Biden ve Trump, henüz partilerinin resmi adayları değil. Cumhuriyetçi Parti'nin resmi adayını temmuz ayı ortasındaki kongrede belirlemesi, Demokrat Parti'nin adayının ise ağustos ayında resmiyet kazanması bekleniyor.