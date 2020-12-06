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Gündem Düdüklü tencereye sıkıştı! İtfaiye kurtardı
Gündem

Düdüklü tencereye sıkıştı! İtfaiye kurtardı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düdüklü tencereye sıkışan Y.Ö. (1) isimli erkek bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 23:13:00 -
Düdüklü tencereye sıkıştı! İtfaiye kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Anne Z.Ö. akşam saatlerinde mutfak işleriyle uğraştığı sırada yanında bulunan oğlu Y.Ö. yerdeki düdüklü tencere ile oynamaya başladı.

Düdüklü tencerenin içine girip oturan Y.Ö.'nün sıkıştığını anlayan anne Z.Ö. ve baba E.Ö. bebeklerini çıkarmaya çalıştı.

Y.Ö.'yü sıkıştığı yerden çıkarmayı başaramayan baba E.Ö., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tencereyi genişleterek, Y.Ö.yü kurtardı.

Y.Ö.'nün ailesi yaptıkları çalışma nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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