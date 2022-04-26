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Gündem Düdüklü tencerelerde 80 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi!
Gündem

Düdüklü tencerelerde 80 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi!

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 22:34:00 -
Düdüklü tencerelerde 80 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi!

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, arazide yaptıkları aramada 4 farklı noktada toprağa gömülü 4 düdüklü tencere buldu.

Yapılan kontrolde düdüklü tencerelerde, toplam 80 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcılar aynı bölgede imha edildi.

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