Dudu teyzenin başıboş köpeklerce katledilmesi bardağı taşırdı

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Sadece bu yılın başından beri 6’sı çocuk 24 can alan başıboş köpeklerin son kurbanı Karaman'da 65 yaşındaki Dudu Berk oldu. Yaşlı kadının boğazı ve kafasının parçalanarak öldürülmesi, köpekperestlerin baskılarına direnerek başıboş köpek mağdurlarının seslerini duyurmaya çalışan Başıboş Köpek Platformunu da isyan ettirdi. Platform, bunca ölüme ve yaralanmalara rağmen başıboş köpek sorununu çözecek adımların atılmamasına tepki için faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Köpekperestlerin hedefiydi!

Mağdur insanların sesini duyurmak için 4 Ocak 2020 yılında kurulan Başıboş Köpek Platformu, sokakta çeteleşerek yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların hayatını tehdit eden köpeklerin barınaklara toplatılması için birçok girişimde bulunmuştu. Platform bu nedenle sözde hayvan savunucularının en büyük hedefi haline geldi. İnsanların daha güvenli yaşamaları için geliştirilen ve ücretsiz olarak hizmet veren, “Havrita.com” uygulamasını da geliştiren olan platform, uygulama üzerinden başıboş köpeklerin nerelerde olduğunu belirleyip vatandaşları tehlikeye karşı uyarıyordu.

25 can gitti tek adım atılmadı

Bu uygulama da köpekperestlerin ‘başıboş köpekleri hedef gösteriyor’ iftiraları sonucunda mahkeme kararıyla erişime kısıtlandı.

Köpekler üzerinden sağladıkları haksız kazançlarla zengin olan sözde hayvan severlerin baskı ve iftiralarına rağmen mağdurların sesini duyurmak için çaba sarf eden platform, Karaman'da 65 yaşında başıboş köpekler tarafından boğazı ve kafası parçalanarak hayatını kaybeden Dudu Berk’in ardından faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Devletimiz 2022 yılında başıboş köpekler yüzünden gerçekleşen 25 ölüm vakası karşısında tamamen kayıtsız kalmayı tercih etmiştir. Bu sorunun çözümüne yönelik herhangi bir adım atılmadığı gibi, başıboş köpek tehdidine karşı bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiğimiz Havrita uygulaması, asılsız iddialarla engellenmiştir. Son Dudu Berk teyzemizi kurban verdiğimiz başıboş köpek terörünü protesto için faaliyetlerimizi belirsiz bir süre için askıya alıyoruz” denildi.