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DÜ’de yaban hayvanlarını izleme toplantısı yapıldı

Dicle Üniversitesi (DÜ) bünyesinde iki buçuk yıl önce kurulan, kampüs alanındaki sahipsiz hayvanları izleme ve değerlendirme komisyonunun toplantısı video konferansla yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:09:34 -
DÜ’de yaban hayvanlarını izleme toplantısı yapıldı

Dicle Üniversitesi (DÜ) bünyesinde iki buçuk yıl önce kurulan, kampüs alanındaki sahipsiz hayvanları izleme ve değerlendirme komisyonunun toplantısı video konferansla yapıldı.


DÜ’de korona virüs salgınına bağlı olarak kampüs alanındaki sahipsiz hayvanların beslenme ve sağlık problemlerinin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca salgına bağlı olarak hayvanların beslenme alanlarının kısıtlanmasından kaynaklı olarak üniversite lojman alanında sahipsiz hayvan sayısında artışı ve beraberinde şekillenen sorunlar görüşüldü.


Online olarak gerçekleştirilen toplantıya DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aydın Ketani, Komisyon Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emine Çatalkaya ve komisyon üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Akın Koçhan, Arş. Gör. Dr. Serdar Kurt, Arş. Gör. Elif Ekinci, Arş. Gör. Nazan Baksi ve HAYTAP temsilcisi Sevgi Ekmekçiler katıldı.

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