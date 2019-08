Dudak uçuklatan transferler! İşte tarihin en pahalı stoperleri

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Dünyanın her yerinden takip edilen futbolun, her geçen gün artan popülaritesi ve ekonomisi büyümeye devam ediyor. Her sene binlerce abone kazanan yayın şirketleri ve değeri yükselen liglerin büyüyen ekonomisi ile beraber transfer piyasasında da tarihin en yüksek meblağlarına tanık olmamıza neden oldu. 50 - 60 milyon avroların artık olağan kabul edildiği bu dönemde transfer çılgınlığı tam gaz ilerliyor. Şu an transfer değeri en yüksek olan stoperlerden 4 tanesi son 2 yıl içerisinde rekor bedellerle transfer oldular.

Virgil Van Dijk - Liverpool (İngiltere)

Ocak 2018 ara transferde Southampton kulübünden 84,65 milyon avro karşılığında transfer olan Virgil Van Dijk, Liverpoolda gösterdiği başarı ile savunmanın vazgeçilmezi oldu. Hollanda Milli Takımı forması giyen Surinam asıllı yıldız oyuncu 28 yaşında. Geçtiğimiz sezon Liverpool ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşayan Van Dijk, takımının elde ettiği bu şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden biri olarak öne çıkmayı başardı. Van Dijk şu anda stoper mevkiisinin en yüksek piyasa değerine sahip olan oyuncu konumunda.

Matthijs De Ligt - Juventus (İtalya)

Henüz 19 yaşında olan De Ligt, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği savunma performansıyla takımının yarı finale çıkmasında büyük rol oynamıştı. Bu performansla dünya devlerinin dikkatini çekmeyi başaran Hollandalı genç oyuncu, birçok kulüp ile adı anılırken bu transfer döneminde tarihin en pahalı stoper transfer olarak Ajax’tan Juventus’a 85,50 milyon avro karşılığında İtalya’nın yolunu tuttu. Genç futbolcu 19 yaşında olmasına rağmen Hollanda A milli takımı formasını 15 kere giydi ve Hollanda A milli takımı formasıyla 1 golü bulunuyor.

Aymeric Laporte - Manchester City (İngiltere)

Profesyonel kariyerine İspanya’da başlayan Laporte İngiliz kulübü Manchester City’e 2018 yılı Ocak ayında transfer oldu. Pahalı transferlerine alışkın olduğumuz İngiliz devi 25 yaşındaki genç oyuncu için İspanyol kulübü Athletic Bilbao’ya 65 milyon avro ödedi. Geçtiğimiz sezon M.City formasıyla ligde 38 maçın 35’inde oynayan Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi’nde ise 10 maçta forma giydi.

Kalidou Koulibaly - Napoli (İtalya)

Afrika Uluslar Kupası’nda final oynama başarısı gösteren Senegal Milli Takımı’nın önemli oyuncularından Koulibaly, şu anda formasını giydiği Napoli takımının vazgeçilmezi. Milli takımlar düzeyinde Fransa U20 takımında forma giymiş olsa da oyuncu şu anda Senegal milli takımı formasını terletiyor.

Lucas Hernandez - Bayern Münih (Almanya)

Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid’den 80 milyon avro bedelle transfer olan Lucas Hernandez, Bayern Münih tarihinin en pahalı transferi oldu. 23 yaşındaki genç stoper Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda 15 maçta forma giyip 2 asist yaparak Fransa’nın 2018 Dünya Kupası Şampiyonu olmasına katkıda bulunmuştu.