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Spor Dudak uçuklatan rakam! İşte Beşiktaş'ın borcu
Spor

Dudak uçuklatan rakam! İşte Beşiktaş'ın borcu

Bugün yapılan Divan Kurulu toplantısında, Beşiktaş'ın toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 18:42:00 -
Dudak uçuklatan rakam! İşte Beşiktaş'ın borcu

Beşiktaş Kulübü'nün borcu açıklandı. Divan kurulu toplantısında yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekibin toplam borcu 3 milyar 570 milyon 822 bin TL.

Alacak sadece 298 milyon 820 bin lira

Beşiktaşta gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün güncel borcu da açıklandı.

Denetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada kulübün toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olarak açıklanırken, alacağın ise 298 milyon 820 bin TL olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlıların toplam borç-alacak farkı ise 3 milyar 272 milyon 2 bin TL olarak ortaya çıktı.

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