Dudak uçuklatan rakam! iPhone 11 modellerinin Türkiye satış fiyatı belli oldu

Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'i San Francisco'da düzenlenen lansmanda tanıtıldı.

Teknoloji devi Apple, geleneği bozmadı. Her yıl eylül ayında yeni modelini tanıtan Apple, bu yıl da iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tüm dünyaya tanıttı. iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Apple'ın yeni modelleri 699, 999 ve 1099 dolardan satışa sunulacak.

Yeni iPhone modellerinin ön siparişleri ise 13 Eylül Cuma günü verilebilecek.

iPhone 11'in özellikleri belli oldu

iPhone 11'in özellikleri de açıklandı. Yeni telefonun adı beklendiği gibi iPhone 11. 6.1 inç ekrana sahip. Yeni çift kamerayla gelen iPhone 11'in iki kamerası da 12MP. Ayrıca ultra geniş ve daha çok alanı görüntülemenizi sağlıyor. Gelişmiş resim işleme, fotoğrafın farklı bölgelerine farklı geliştirmeler uygulanmasına olanak sağlıyor.

4K video kaydı ve ağır çekim yapabiliyor

Gece modu, "yeterincekaranlık" olduğunda otomatik olarak devreye giriyor. Kameralar ayrıca 4K 60 fps video kayıt desteğine de sahip. QuickTake ise, deklanşör düğmesini basılı tutarak hemen video kaydetmeye başlamanızı sağlıyor. Ön kamera da 4K video kaydı ve ağır çekim yapabiliyor.

En hız işlemciye sahip

Telefonlardaki en hız işlemci olduğu iddiasıyla gelen A13 işlemciye sahip olan yeni iPhone 11'in görüntülerindeki detaylar da mükemmel olmasa da dikkat çekici kalitede. iPhone 11'in pil ömrü, "iPhone XR'den 1 saat daha uzun" diye açıklandı. Pil ömrünün tam olarak kaç saat olduğu belirtilmedi.

iPhone 11 Pro'nun özellikleri

iPhone 11'in ardından sıra iPhone Pro ve iPhone Pro Max tanıtıldı. iPhone 11 Pro'ların ekran boyutları 5,8 inç ve 6,5 inç. Ekran parlaklığı 1.200 nit'e ulaşabiliyor. Kontrast oranı 2.000.000'a 1. Makine öğrenimi kullanan iPhone 11 Pro modelleri bu yönüyle iPhone 11'den ayrılıyor. Bu saniyede 1 milyon işlem yapabilme anlamına geliyor ve ağırlıklı olarak dil işleme ve resimlerin keşfinde kullanılıyor.

iPhone 11 Pro Max'in Türkiye fiyatı...

iPhone 11'in başlangıç fiyatının (64 GB) yaklaşık 8 bin TL, iPhone 11 Pro'nun başlangıç fiyatının yaklaşık 11 bin TL, iPhone 11 Pro Max'in başlangıç fiyatının ise yaklaşık 12 bin 500 TL olması bekleniyor.

Apple bu etkinliğinde üç tane yeni iPhone 11 modelini, akıllı kol saati Apple Watch'ın beşinci serisini, yeni model iPad'ini, online televizyon izleme platformu Apple TV+ ve video oyun platformu Apple Arcade'in de yeni özelliklerini anlattı.

7. Jenerasyon İpad fiyatı 329 dolar

Yüzde 100 dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen yeni iPad, 329 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Eğitim için alınacak olan iPadler ise 299 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacak. Yeni iPad bugünden itibaren siparişe açılıyor, 30 Eylül'de ise teslimat başlayacak.