Galatasaray Kulübü’nün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen’e, kulübün 20’nci kuruluş yıl dönümünde kurucu üyeler tarafından hediye edilen 101 yıllık cep saati, müzayedede yaklaşık 1 milyon 522 bin TL'ye (30 bin dolar) satıldı.

Saati satın alan kişi, vergi ve diğer masraflarla birlikte toplam yaklaşık 2 milyon 100 bin TL ödeyecek.

Ali Sami Yen’e 1925 yılında hediye edildiği belirtilen tarihi cep saati, Şişli’de gerçekleştirilen canlı müzayedede yeni sahibini buldu.

Kurmalı mekanizması ve rokoko üslubundaki tasarımıyla dikkat çeken saatin üzerinde, ‘gayın’ ve ‘sin’ harflerinden oluşan Galatasaray’ın ilk amblemi altın işlemeli olarak yer alıyor. Saatin toz kapağında ise Ali Sami Yen’in, “Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir” sözleri kazıma tekniğiyle işlenmiş durumda.

Saatin yeni sahibi ise henüz açıklanmadı.